Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, bölgeye kurulan fotokapan ve gece görüş sistemleri ile jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Beşikdüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektiflerinin yaptığı istihbari ve saha araştırmaları sonucu kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Beşikdüzü ilçesinin Zemberek Mahallesi’nde kaçak kazı yapılacağına bilgisine ulaşan jandarma ekiplerince bölgeye fotokapan ve gece görüş sistemleri kuruldu. Bölgeyi kontrol altına alan jandarma ekipleri, gece saatlerinde sırt çantaları ve büyük kutular ile bölgeye 2 şüpheli şahsın girdiğini tespit etti. Şahısların kazı bölgesine girerek kazı yapmaya başladıkları anda jandarma ekiplerince baskın yapıldı. M.K. (67) ve İ.Y. (34) isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakalanırken, şüpheliler ile birlikte kaçak kazı yaparken kullandıkları jeneratör, sondaj motoru, hilti ve çok sayıda kazıda kullanılan alet, delici ve makineler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.