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Kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü
Zonguldak’ta kayalık alanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Asayiş 10.09.2022, 12:16
Zonguldak’ta kayalık alanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Kdz. Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 8 kişi kayalık alanda kaçak kazı yaptığı esnada, bir adet beton delici alet, bir adet el dürbünü, balta, murç, bel kemeri, inşaat eldiveni, çeki halat, ip ve elektrik kablosu ile birlikte suçüstü yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli 8 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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