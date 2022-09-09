Kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı: "Yalan yok, görüyorsunuz"

Antalya’da kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma baskınıyla 35 kazı malzemesiyle birlikte suçüstü yakalandı. Ekiplerin ‘Ağaç mı dikiyorsunuz?’ sorusuna ise ‘hayır’ yanıtı veren şüpheliler, “Yalan yok komutanım, görüyorsunuz’ diyerek suçlarını itiraf ettiler.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Serik İlçesi Hasdümen Mahallesi Avşaratlı mevkiinde, ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon hazırlığı yaptı. Belirtilen adrese ani baskın yapan ekipler, şüpheli E. Ş., A.Ç. ve A. Ş.’nin bölgede kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Çay demleyerek kazı yapmışlar

Öte yandan olay yerinde şüphelilerin yaktığı ozçağın üzerine çaydanlık olduğu görüldü. Ellerini kaldıran şüpheliler, baskınla neye uğradığını şaşırdı.

“Yalan yok, görüyorsunuz”

Suçüstü yakalanan şüpheliler ile jandarma arasındaki diyaloglar ise gülümsetti. Ekiplerden birinin ‘Ağaç mı diyorsunuz?’ sorusuna şüpheliler, ‘Hayır. Yalan yok komutanım görüyorsunuz’ yanıtını verdi. Yaşanan bu diyalog, bir şelalenin önünde, ‘Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz’ sözleriyle bir anda sosyal medyada viral olan vatandaşın sözlerini akla getirdi.

Şüphelilerin yanlarında bulunan 35 kazı malzemesine el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(BLT-SM-