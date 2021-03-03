Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçak kazı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Kuzucu Mahallesi yakınlarda define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye operasyon yapan ekipler, 6 kişiyi suç üstü yakaladı. Şahıslarla birlikte, 6 eldiven 2 çekiç, 1 keser, 1 çivi, 1 mala, 1 levye, 2 halat ele geçirildi.

Şüpheli 6 kişi adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahıslara korona virüs tedbirlerine uymamaktan toplam 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.