Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarmaya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesine bağlı Küreboğaz köyündeki dağlık bir alanda kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan N.F., F.E., R.E., M.S. ve T.K, jandarma ekiplerince karakola getirildi. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.