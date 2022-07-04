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Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarmaya yakalandı.

Asayiş 04.07.2022, 18:09
Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarmaya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesine bağlı Küreboğaz köyündeki dağlık bir alanda kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan N.F., F.E., R.E., M.S. ve T.K, jandarma ekiplerince karakola getirildi. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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