Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Karabük’ün Eflani ilçesinde, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Karacapınar köyünde izinsiz kazı yapıldığına dair ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay yerinde dedektör ve kumandası, 5 metre uzunluğunda kablo düzenekli yılan kamera, kamera düzenekli uzaktan kumandalı araba ve kumandası, kazma ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.