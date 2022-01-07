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Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Asayiş 07.01.2022, 12:58
Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar’ın Kerimler Mahallesi’nde tarihi eser bulmak amacıyla 1’inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde dedektör yardımıyla kaçak kazı yapan 3 kişi olduğunu tespit eden ekipler, yaptığı operasyonla şahısları gözaltına aldı.
Olayda kullanılan malzemelere el koyan ekipler, şahısları jandarma komutanlığına götürdü.