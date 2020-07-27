Kaçak içki üreten 2 şahıs tutuklandı
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ OPERASYON SONUCUNDA ALKOL KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN ŞAHISLARI GÖZALTINA ALDI. LİTRELERCE KAÇAK ALKOLLE YAKAYI ELE VEREN ŞAHISLAR ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda alkol kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısları gözaltına aldı. Litrelerce kaçak alkolle yakayı ele veren şahıslar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir hafta boyunca gerçekleştirdikleri geniş çaplı çalışma sonucu kaçak içki satışı yapmak isteyen şahısları ve adresleri tespit etti. 3 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramada, 2 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında 525 adet alkol imalatında kullanılan malzeme, 135 litre alkol imalatında kullanılan malzeme ve 44 şişe içerisinde toplam 34 litre imalatı tamamlanmış sahte alkol ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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