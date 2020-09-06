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Kaçak içki operasyonu
ADANA’DA BİN 10 LİTRE KAÇAK İÇKİ VE 300 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 06.09.2020, 11:44
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Adana’da bin 10 litre kaçak içki ve 300 litre etil alkol ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bulunan iki adreste kaçak içki ve etil alkol olduğu bilgisine ulaştı. Polis adreslere yaptığı eş zamanlı baskında piyasa değeri 385 bin lira olan bin 10 litre olan kaçak içki ve 300 litre etil alkol ele geçirdi.
Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.
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