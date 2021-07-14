Kaçak göçmenlerin oyununu polis bozdu

Van’dan İstanbul’a giden Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmen, Afganistan uyruklu düzenlenen sahte yol izin belgeleri ile Kayseri’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Van’dan İstanbul’a giden ve Kayseri’de otobüs değiştiren Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmen, polis kontrolüne takıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemede, göçmenlerin üzerlerinde bulunan ve uyruklarında Afganistan yazan şahısların izin belgelerinin sahte olduğunu belirledi. Şahısların kimliklerini inceleyen ekipler, 12 kişinin Pakistan uyruklu olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 12 kişi, karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.