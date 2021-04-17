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Kaçak göçmenleri İstanbul diye Kahramanmaraş’a bırakmışlar

Kahramanmaraş’ta yakalanan 13 göçmen kaçağının İstanbul diye Kahramanmaraş’a bırakıldığı öğrenildi.

Asayiş 17.04.2021, 13:53
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Kaçak göçmenleri İstanbul diye Kahramanmaraş’a bırakmışlar

Kahramanmaraş’ta yakalanan 13 göçmen kaçağının İstanbul diye Kahramanmaraş’a bırakıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerinde gruplar halinde dolaşan yabancı uyruklu göçmenler, ihbar üzerine polis tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonunda yakalanan 10’u Afganistan, 3’ü Pakistan uyruklu 13 göçmen kaçağı gözaltına alındı.

Göçmenlerin İstanbul’a götürülmek üzere Van’dan yola çıktıkları ancak Kahramanmaraş’a bırakıldıkları öğrenildi. Polis, göçmenlerin üzerinde bulunan sahte kimlikle alınan yol izin belgelerine de el koyduktan Geçici Barınma Merkezi’ne teslim etti. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
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