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Kaçak göçmenler otobüsün gizli bölmesinde yakalandı
Van’dan Hatay’a gitmeye çalışan 3 kaçak göçmen, otobüse yapılan gizli bölmede yakalandı.
Asayiş 03.09.2022, 19:36
Van’dan Hatay’a gitmeye çalışan 3 kaçak göçmen, otobüse yapılan gizli bölmede yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Van’dan Hatay’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Gevaş ilçesinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada otobüsün bagaj kısımlarında oluşturulan gizli bölmelerde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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