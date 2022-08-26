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Kaçak elektrikle uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı
Adana’da jandarma ekipleri 3 ayrı adrese düzenledikleri baskında kaçak elektrikle yetiştirilen 77 kök kenevir, bin 200 gram esrar, 5 gram eroin, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirdi.
Asayiş 26.08.2022, 10:54
Adana’da jandarma ekipleri 3 ayrı adrese düzenledikleri baskında kaçak elektrikle yetiştirilen 77 kök kenevir, bin 200 gram esrar, 5 gram eroin, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirdi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Çukurova ilçesinde ikamet eden M.M. ve A.İ. isimli şahıslara ait üç ayrı adreste arama yapıldı.
Yapılan aramalarda iklimlendirme sistemi kullanılarak saksılara ekili vaziyette 77 kök kenevir, bin 200 gram esrar, 5 gram eroin, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Yapılan kontrolde ise sistemin kaçak elektrikle beslendiği belirlendi. M.M. ve A.İ. gözaltına alındı.
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