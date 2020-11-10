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Kaçak eczane ve polikliniklere operasyon: 6 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ’TA KAÇAK OLARAK ÇALIŞAN POLİKLİNİKLERE DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 DOKTOR GÖZALTINA ALINIRKEN, 5 MİLYON DEĞERİNDE İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş 10.11.2020, 17:37
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Kaçak eczane ve polikliniklere operasyon: 6 gözaltı

Kahramanmaraş’ta kaçak faaliyet gösteren eczane ve polikliniklere düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, piyasa değeri 5 milyon lira olan ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte yabancı uyruklu kişilere gerekli izinler alınmadan tedavi hizmeti verildiği ve ilaç satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine sözde poliklinik ve eczanelere baskın düzenleyen ekipler, piyasa değeri 5 milyon lira olan ilaçları ele geçirdi. Tıbbi malzemelere el koyan ekipler, H.H., S.H., İ.A., E.A. ve T.I.’yı gözaltına aldı.

Öte yandan, operasyonun devam ettiği dakikalarda, muayenehanelere tedavi olmak ya da ilaç almak için gelen hastalar polisi görünce bölgeden uzaklaştı.
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