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Kaçak cep telefonu aksesuarlarını satmak isterken yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 2 bin 500 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Asayiş 27.05.2022, 10:49
Kaçak cep telefonu aksesuarlarını satmak isterken yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 2 bin 500 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik olarak çalışma yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Şanlıurfa’dan getirilen kaçak cep telefonu aksesuarlarının Elbistan’da satılacağı bilgisine ulaştı. T.Ö.’nün kullandığı araç ilçe merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada şarj cihazı, USB kablo ve kulaklık gibi yaklaşık 2 bin 500 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Söz konusu malzemelere el konulurken, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

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