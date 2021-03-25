Kaçak avlanan 700 kilo akivades denize iade edildi

İzmir’de ekiplerin rutin su ürünleri denetimleri gerçekleştirdiği sırada yasa dışı avcılık sonucu elde edilen yaklaşık 700 kilogram akivades ele geçirildi. Ele geçirilen deniz ürünlerinin canlı olduğu tespit edilirken, akivadesler ekipler tarafından denize döküldü.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı unsurları ve Çiğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa rutin su ürünleri denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde, Sasalı Mahallesi Çamaltı Tuzlası mevki’inde bulunan balıkçı barınağı içerisinde yasa dışı avcılık sonucu elde edilen yaklaşık 700 kilograma denk gelen 34 çuval akivades ele geçirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda akivadesleri bulunduran kişiler hakkında yasal işlemler başlatılırken, canlı olduğu tespit edilen akivadesler ise İzmir İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince denize dökülerek doğal alanlarına iade edildi.