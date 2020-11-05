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Kaçak avlanan 12 kişiye ceza

KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇAK AV YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 12 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Asayiş 05.11.2020, 20:57
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Kaçak avlanan 12 kişiye ceza

Kahramanmaraş’ta kaçak av yaptığı tespit edilen 12 kişiye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Göksun Şefliği ekipleri, Keklikoluk mevkiinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda usulsüz olarak av yaptığı tespit edilen 12 kişiye cezai işlem uygulandı. Ekipler, olayla ilgili olarak 2 adet yaban tavşanı, 5 adet kınalı keklik ve 1 adet kara tavuğu muhafaza altına aldı.

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