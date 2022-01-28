Kaçak avcılar jandarmadan kaçamadı

Erzurum’un Tortum ilçesinde kaçak avlanma yapan şahsa 60 bin lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Tortum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak avlanma ihbarının gelmesi üzerine Yukarısivri Mahallesi bölgesinde şüpheli olarak durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde, aracın arka koltuğunda yivli ve ruhsatsız tüfek ile bagaj kısmında izinsiz avlanıldığı tespit edilen 1 adet dağ keçisi bulundu.

Olayla ilgili Tortum Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzurum Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bilgi verilerek, savcı talimatıyla; araçta bulunan 3 şahsa "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca tüfeğin sahibi H.B. isimli şahsa, avlanması yasak olan ve koruma kapsamında bulunan dağ keçisini avlaması sebebiyle "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na Muhalefet" suçundan 60 bin TL para cezası kesildi.