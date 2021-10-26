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Kaçak avcılar Av Koruma Memuruna silahla saldırdı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde kaçak avcılar kendilerini yakalayan Av Koruma memuru Hayati Özdamar’ı tüfekle ateş ederek yaraladı. Olayın ardından kaçan şahıslar Jandarma tarafından yakalanıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Asayiş 26.10.2021, 09:11
Kaçak avcılar Av Koruma Memuruna silahla saldırdı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde kaçak avcılar kendilerini yakalayan Av Koruma memuru Hayati Özdamar’ı tüfekle ateş ederek yaraladı. Olayın ardından kaçan şahıslar Jandarma tarafından yakalanıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Şiran ilçesi kırsalında dün gece av koruma faaliyeti gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü Av Koruma görevlileri suçüstü yakaladıkları 3 kaçak avcının silahlı saldırısına maruz kaldı.

Şiran ilçesi kırsalında bazı şahısların ışıklarla kanunen yasak olan gece avı yaptıklarını belirleyen DKMP Av Koruma ekibi ellerinde tüfekler ve vurdukları tavşanla karşılaştıkları kaçak avcılara “Av koruma” diye seslenince kaçak avcılardan birisi “Yaklaşma” diyerek tüfekle ateş etti.

İkinci fişeği ateşlemek istediği sırada tüfeğinin tutukluk yaptığı kaçak avcılar DKMP görevlilerinin korkutmak için havaya ateş etmesinin ardından vurdukları tavşanı da kırsal kesime atıp olay yerinden kaçtı.

Olayda Av Koruma memuru ve aynı zamanda Gümüşhane Aktif Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı olan 55 yaşındaki Hayati Özdamar kaçak avcıların tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu. Kaçak avcıların tüfeğinden çıkarak ayağına isabet eden saçmalarla yaralanan Özdamar’a ilk müdahale Şiran Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. Özdamar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine yakın noktadaki güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen şahıslar Jandarma ekipleri tarafından yakalanıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"Konunun takipçisi olacağız"

Görevi başındaki memuru tüfekle yaralayan saldırganların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılması dikkatlerden kaçmazken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda faillerin hak ettiği cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gümüşhane ili Şiran ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekibi koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında kaçak avcılar tarafından açılan ateş sonucu yaralanan av koruma personelimiz Hayati Özdamar’a geçmiş olsun der, kendisine Allah’tan şifa dileriz. Olayla ilgili faillerin hak ettiği cezayı alması için konunun takipçisi olacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Yılın 365 gününde gün batımıyla gün doğumu arasında belgeli, belgesiz, ışıktan faydalanarak her türlü avlanma faaliyetinin kanunen yasak olduğu öğrenildi.

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