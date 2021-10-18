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Kaçak ava giderken ’avlandılar’: 23 kişice ceza yağdı

Kırıkkale’de kırsal alanlarda kaçak avlanma yaparken suç üstü yakalanan 23 kişiye, toplam 23 bin 598 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş 18.10.2021, 12:32
Kaçak ava giderken ’avlandılar’: 23 kişice ceza yağdı

Kırıkkale’de kırsal alanlarda kaçak avlanma yaparken suç üstü yakalanan 23 kişiye, toplam 23 bin 598 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yaban hayvanları korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Av koruma kontrolleri kapsamında Keskin, Yahşihan ve Sulakyurt ilçelerinde denetimler yapıldı. Kaçak avlanan O.Ç, B.Ç, F.K, V.U, M.Ş, R.B, A.Ç, S.C, K.Ç, R.T.K, K.A, R.Ç, R.D, E.V, S.T, H.Y, M.İ, R.Ü, A.D, A.Y, K.B, U.K. ve B.C. isimli 23 kişi suç üstü yakalandı. Ekipler tarafından kaçak avlanma yaptığı belirlenen şahıslara, ’Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten bin 206 TL’den toplam 23 bin 598 lira idari para cezası uygulandı.

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