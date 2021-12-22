Kaçak alkol operasyonunda yakalanmışlardı adliyeye sevk edildiler

Sakarya’da polis ekiplerince yılbaşı öncesinde kaçak/sahte içkiye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 2’si kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Yılbaşı öncesi kaçak/sahte alkollü içki sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bu kapsamda ülke genelinde kapsamlı bir şekilde operasyon başlatıldı. Sakarya’da da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde kaçak/sahte alkollü içkiye yönelik operasyonlar düzenlendi. Çalışmalar neticesinde tespit edilen Arifiye’de depo olarak, Kaynarca ilçesinde imalathane olarak kullanılan 2 ikamet ile Serdivan ilçesinde durdurulan 1 araç üzerinde yapılan aramalarda; 924,5 litre etil alkol, 507 adet cinsel içerikli jel, 96 adet boş şişe, 82 adet kaçak/sahte alkollü içkiyle doldurulmuş şişe, 64 litre el yapımı kaçak/sahte alkollü içki, 32 adet cinsel içerikli hap, 29 adet alkol yapımında kullanılan kit, 17 paket gümrük kaçağı sigara filtresi, 4 adet cinsel içerikli sprey, 2,5 litre alkol imalinde kullanılan aroma ve 1 adet alkol imalinde kullanılan matkap ele geçirildi. ,

Konuya ilişkin gözaltına alınan 2’si kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.