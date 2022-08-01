Kablo yakmaya çalışan hırsızlar 30 dönümlük araziyi yaktılar

Kayseri’de hırsızların kablo yakmaya çalıştığı otluk alanda çıkan yangında, 30 dönümlük arazi küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan boş alanda iddiaya göre hırsızlar çaldıkları kabloları yaktı. Alevler, otluk alana yayılırken, hırsızlarda kabloları bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 30 dönümlük alan küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AG-