Kablo ve ev hırsızları yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri, kablo ve evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Aladağ ile Gözne mahallelerinde kablo ve evden hırsızlık yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek izleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.