banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...

Kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kablo hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 10.09.2021, 16:47
Kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kablo hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İlçeye bağlı bir köyde 2 bin 350 metre uzunluğundaki kablo hırsızlığı ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.


Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda K.K. isimli şüphelinin hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.


Düzenlenen operasyonla hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 10 çuval kablo, bir çuval yanmış kablo, bir çuval çelik tel, bir çuval beton direk demiri, bir ruhsatsız tek kırma tüfek, 14 tüfek fişeği, bir kuru sıkı tabanca ve 14 kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.


Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0