banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası

Kablo hırsızlığı şüphelisi sigara izmaritinden yakalandı

Samsun’da direklerden kabloları keserek çaldığı iddia edilen bir kişi olay yerinden elde edilen sigara izmaritinden yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 28.06.2021, 17:51
Kablo hırsızlığı şüphelisi sigara izmaritinden yakalandı

Samsun’da direklerden kabloları keserek çaldığı iddia edilen bir kişi olay yerinden elde edilen sigara izmaritinden yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Meyvalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direkler arasında bulunan kablo kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olay jandarmaya haber verildi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden elde edilen sigara izmaritindeki DNA örneğinden yola çıkarak hırsızlık olayını aynı suçtan suç kaydı bulunan A.U.’nun gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan A.U. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.U. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493