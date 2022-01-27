Kablo hırsızlarını ihbar edene 10 bin lira ödül verecek

Artvin’de bir iş adamı inşaat halinde olan 14 katlı apartmanından 70 bin lira değerinde kablo çalan hırsızları gören ve ihbar edenlere 10 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde inşaat halinde olan 14 katlı bir binanın içinden elektrik kabloları çalındı. Olay, Boğaziçi mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 katlı bir binaya döşenen iç tesisat kabloları gece henüz kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar tarafından sökülerek çalındı. Sabah inşaata gelen çalışanlar kabloların çalındığını fark ederek polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inşaatta yaptıkları inceleme sonunda kablo hırsızı veya hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. İnşaattan çalınan kabloların 70 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Olay ardından kooperatif olduğu öğrenilen binanın üyelerinden iş insanı Nasır Önder, hırsızların başına 10 bin lira para ödülü koyduğunu açıkladı. Önder yaptığı açıklamada, “Çalışanların haber vermesi sonrası inşaata gittiğimizde kabloların kesildiğini bir kısmının da çalındığını gördük. Bunu yapan profesyonel bir ekip. Normal sıradan bir vatandaş bunu yapamaz. Dört veya beş kişi olduğunu düşünüyoruz. İvedilikle bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Hırsızı bulana, görene, ihbar edene 10 bin lira para ödülü vereceğim. Bizim üyelerimiz evinden, çocuğundan, ailesinden kısarak ev sahibi olmanın hayalini kuruyor. Tekrardan bu tahsisat döşenecek. Ben ivedilikle bu hırsızların yakalanmasını ve gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Özellikle çevre illerdeki hurdacıların duyarlı olmasını istiyorum. Demir, bakır gelirse ihbar etmesini bekliyoruz. Hurdacıların denetlenmesini istiyoruz. Aldığı ürünün sormasını gerekirse imza karşılığında almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.