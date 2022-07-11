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Kablo hırsızlarını ceset arayan polisler suçüstü yakaladı

Adana’da kablo hırsızlarını polis ceset ararken suçüstü yakaladı.

Asayiş 11.07.2022, 10:03
Kablo hırsızlarını ceset arayan polisler suçüstü yakaladı

Adana’da kablo hırsızlarını polis ceset ararken suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 10 Temmuz sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’ndeki sulama kenarı yanındaki tarlada meydana geldi. 9 Temmuz günü akşam saatlerinde sulama kanalına düşen ve ardından kaybolan Mahmud Hanora’yı (27) arayan polisler, kanal kenarındaki tarlada park halindeki taksiden şüphelenerek yanlarına yaklaştı.

Sualtı polislerini karşısında gören 3 şüpheliden 2’si tarlaya girip izini kaybettirdi. Havaya ateş açan ekipler Mustafa E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Çevrede inceleme yapan ekipler, 2 farklı yerde ve taksi içerisinde kesilmiş bakır kabloları gördü. Mustafa E., olayla ilgisi olmadığını belirtse de taksi şoförü kaçan 2 şüphelinin ve Mustafa E.’nin taksisine kablolarla bindiğini ve tarlada indiklerini söyledi.

Mustafa E.’nin üst aramasını gerçekleştiren ekipler, şüphelinin üzerinde maket bıçağı ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Mustafa E.’nin daha önceden hırsızlık suçundan cezaevinde yattığını öğrenildi. Çevrede detaylı inceleme yapan ekipler, hırsızların tarla kenarında çalıntı kabloları yaktığını ve içerisindeki bakırları çıkarttığını belirledi. Mustafa E. ve taksi şoförü sorgulanmak emniyete götürüldü.

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