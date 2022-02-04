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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Operasyonlarda 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38’i PKK/KCK, 8’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur.”
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 Ocak ayında; kırsal alanda 5’i büyük, 14’ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 315 operasyon yapıl
Kablo hırsızları tutuklandı
Mersin’de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Asayiş 04.02.2022, 10:43
Mersin’de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesinde telefon iletim hattının kesilmesi üzerine bölgede devriye atan ekipler, kablo hırsızlığı ihtimali üzerine bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına alarak, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgede bulunan bir köprü altında 2 şüphelinin kabloları yakarak, bakır teli çıkarmaya çalıştığını tespit eden ekipler, şahısları suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kesilmiş kablolara da el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.