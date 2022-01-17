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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Elazığ’da enerji nakil kablosu çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Asayiş 17.01.2022, 09:16
Elazığ’da enerji nakil kablosu çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Elazığ’ın Meşeli bölgesinde iki şüphelinin enerji nakil kablolarını kestiğini fark eden jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken kesilen kablolar yetkililere teslim edildi.