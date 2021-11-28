Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

İzmir’in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde iletişim kablolarını çalan 2 kişi, kabloları yakarak bakır kısımlarını çıkardıkları sırada suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kiraz ilçesi Çömlekçi Mahallesi’nde bir firmaya ait iletişim kablolarının çalındığı bilgisi üzerine Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu S.A. isimli şüpheli, bin metre uzunluğundaki kabloları yakarak bakır kısımlarını çıkardığı esnada evinde suçüstü yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Ödemiş ilçesi Kurucuova Mahallesi’nde de aynı firmaya ait direklerden çalınan 300 metre uzunluğundaki kablo hırsızlığının faillerinin bulunması için çalışma başlatan jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu M.K. isimli şüpheli, kabloları yaktığı esnada suçüstü yakalandı. 15 ayrı hırsızlık olayından soruşturması bulunduğu belirlenen M.K.’nin adli işlemlerine devam edildiği belirtildi.