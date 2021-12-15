Kablo hırsızları jandarmanın telefonlu davetiyle gelip teslim oldu

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, çaldıkları 60 kilogram ağırlığındaki iletişim hattı kablolarını Isparta’da bir hurdacıya 5 bin 300 TL’ye satan 2 şahıs, jandarmanın telefonlu davetine icabet edip teslim oldu.

Olay, Dinar ilçesi Dombay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki iletişim hattı kablolarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahısların kaçtıkları aracın plakasını belirleyerek şüphelilerin peşine düştü. Kameralarından araç içerisinde bulunan şahısların A.D. ve S.D., isimli şahıslar olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri telefon ile arayarak ifade için davet etti. Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek teslim olan şüphelilerden A.D., çaldıkları kabloların yaklaşık 60 kilogram olduğunu ve bunu Isparta kent merkezindeki A.Y., isimli bir hurdacıya 5 bin 300 TL’ye sattıklarını söyledi. İşlemleri tamamlanan şahıslardan S.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.