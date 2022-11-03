Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Gümüşhane’de köylerden kablo çalan hırsızlar Jandarma ekiplerinin istihbarat ve 43 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından yine hırsızlık yapmak için geldiklerinde kıskıvrak yakalandı. Olayda 2 kişi tutuklanırken, 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Alınan bilgiye göre Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyü Halilli Mahallesinde 25 Eylül’de 300 metre uzunluğunda kablonun kesilerek çalınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat ekipleri faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu çerçevede 43 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü kayıtlarının inceleyen Jandarma ekipleri tanık beyanlarıyla birlikte daha önceden 12 suç kaydı bulunan M.Z. isimli şahsın hırsızlık olayı şüphelisi olduğunu belirledi.

Şahısların bölgeye tekrar hırsızlık yapmak üzere geleceğini değerlendirerek istihbari çalışmalara ağırlık verip hırsızlık olması muhtemel bölgeleri tespit edip önleyici kolluk devriyeleri planlayan Jandarma ekipleri 30 Ekim günü saat 22.00 sıralarında şüpheli M.Z. adına kayıtlı minibüsün bölgeye geldiğini tespit edince yakalama çalışmalarına başladı.

Araçla kaçan şahısların dur ihtarına uymayarak kaçan bir süre sonra da kaçamayacaklarını anlayınca araçlarını terk ederek kaçan şüpheliler Torul İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Adli makamlardan alınan arama kararıyla araçlarda yapılan arama sonucunda çalınan 750 kilogram ağırlığındaki telefon kablosu, 3 adet demir kesme makası, 1 takım direğe tırmanmada kullanılan ayakçak ele geçirildi.

Hırsızlık şüphelisi M.G. ve M.K. yakalanarak göz altına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, araçtan yaya olarak kaçan M.Z. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.