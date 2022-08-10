Kablo hırsızları iş başında

Eskişehir’de kimliği belirsiz kişiler tarafından aynı mahalledeki 2 farklı sokakta bulunan evlere ait 20’nin üzerinde doğal gaz servis kutusunun topraklama kabloları çalındı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi’nde gerçekleşti. Canlıca ve Mutluluk sokakları üzerinde bulunan evlere ait 20’nin üzerinde doğal gaz servis kutularının topraklama kabloları kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece saatlerinde koparılarak çalındı. Hırsızlık olayını sabah saatlerinde fark eden mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, doğal gaz ekipleri hasar tespit incelemesinde bulundu.

“Daha önce de oldu, çaresi bulunamadı”

Sazova Mahalle Muhtarı Kamil Emre ve diğer mahalle sakinleri hırsızlık olaylarının arttığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Benzer olayların daha önce de gerçekleştiğini aktaran Emre, “Dün gece mahallemizde bulunan 2 tane sokaktaki doğal gaz topraklama kabloları kesilmiş. Bu daha önce de oldu, çaresi bulunamadı. Emniyet güçlerinin arttırılmasını veya tedbir alınmasını istiyoruz. Ayrıca mahallemizdeki hırsızlık olayları da arttı. Bunlara da önlem alınmasını talep ediyoruz. Vatandaş bu konuda tedirgin hissediyor. Vatandaşlar şikâyete geldi. Biz de gelip kontrollerimizi yaptık. Emniyet ve Esgaz’a haber verdik. Şu anda 20’nin üzerinde kesilmiş kablo var. Bu kabloların buraya bir faydası olmasaydı takılmazdı. Bunların önlenmesini istiyoruz” dedi.