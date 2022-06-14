Kablo hırsızları bekçilerden kaçamadı

Gaziantep’te bir kurumun bakır kablolarını sökerek çalan 2 şüpheli olay yerinden uzaklaştıkları esnada bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Boyacı Mahallesi’nde dün gece saat 23.00 sularında yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2 şüpheli bir kuruma ait bakır kabloları sökerek çalmaya kalkıştı. Söktükleri kabloları bir çuvalın içine koyarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan hırsızlar kaçamadan yakayı ele verdi. 2 zanlıyı durdurarak üzerlerini arayan mahalle bekçileri, şahısların kablo hırsızı olduğunu belirledi.

Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.