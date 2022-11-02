Kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Gaziantep’te kamu kurumunda kablo hırsızlığı yapan bir kişi, bekçileri görünce kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacada yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

Şahinbey ilçesinde bulunan bir kamu binasından kabloları keserek çalmaya çalışan İ.Ç., olay yerinde devriye gezen bekçileri görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şahıstan, çuval içerisindeki kestiği bir miktar kablo ile bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç.’nin tutuklandığı bildirildi.