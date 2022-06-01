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Kablo hırsızı ormana kaçarak izini kaybettirdi

Düzce’de çaldığı iletişim kabloları ile ormana kaçan şüpheli izini kaybettirirken çaldığı kablolar ise jandarma tarafından ele geçirildi. Hırsızlık olayı nedeniyle 17 bin 500 TL’lik maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Asayiş 01.06.2022, 10:03
Kablo hırsızı ormana kaçarak izini kaybettirdi

Düzce’de çaldığı iletişim kabloları ile ormana kaçan şüpheli izini kaybettirirken çaldığı kablolar ise jandarma tarafından ele geçirildi. Hırsızlık olayı nedeniyle 17 bin 500 TL’lik maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Düzce’nin Cumayeri İlçesi Ordulu Karadere Köyü yolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir aracın ormana kaçtığını gördü. Bunun üzerine aracı takibe alan ekipler, ormanlık alan içinde aracı durdurmayı başardı. Sürücü aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Araçta arama yapan ekipler, yaklaşık 100 metre uzunluğunda telefon kablosu ile hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen bir adet demir kesme makası, 1 adet balta, 1 adet kerpeten ele geçirildi.

Meydana gelen olayda yaklaşık 17 bin 500 TL maddi zararın olduğu belirlenirken kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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