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Kablo hırsızı jandarma tarafından yakalandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde aydınlatma direklerinden kablo çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Asayiş 18.10.2021, 17:55
Kablo hırsızı jandarma tarafından yakalandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde aydınlatma direklerinden kablo çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan içesine bağlı Değirmenli Mahallesi’nde aydınlatma direklerine ait 300 metre elektrik kablosunun çalındığı jandarmaya ihbar edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri olayın failini araştırmaya başladı.

JASAT’ın yaptığı araştırmada hırsızlık olayını E.D. isimli kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri şüpheli E.D’yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Şüphelinin yakalandığı yerde erittiği kablolar ve demir kesme aleti de ele geçirildi.

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