Kabil’deki cami saldırısında can kaybı 7’ye yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Wazir Akbar Khan Camisi’nde cuma namazı çıkışı gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği açıklandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de “Yeşil Bölge” olarak adlandırılan yerde bulunan Wazir Akbar Khan Camisi’nde cuma namazı sonrası meydana gelen patlamanın ardından can kayıpları artıyor. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran, "Bugün cuma öğleden sonra Kabil kentinde Wazir Akbar Khan Camii önünde patlayıcı yüklü bir araç infilak etti ve ne yazık ki cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkan halkımızın 7’si şehit ve aralarında çocukların da bulunduğu 41 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid ise olayın ardından yaptığı açıklamada, "Wazir Akbar Khan camisindeki olayda şehit düşenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayı henüz kimse üstlenmedi.