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Kabil’de roketli saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Asayiş 21.11.2020, 09:50
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Kabil’de roketli saldırı: 3 ölü, 11 yaralı
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil sabah saatlerinde roketli saldırıyla sarsıldı. Kentin kuzey bölgesinden yerel saatle 09.00 sıralarında merkeze yönelik 14 roketle saldırı gerçekleştirildi. Roketler kent merkezinde farklı noktalara isabet ederken, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian yaptığı açıklamada, "Roketler 3 sivil vatandaşımızı şehit etti ve 11 kişiyi de yaraladı" ifadelerini kullandı.

Taliban yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Öte yandan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’un Taliban ve Afganistan hükümetinin müzakere heyetleri ile Katar’ın başkenti Doha’da görüşmesi bekleniyordu.
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