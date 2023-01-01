Kabil’de patlama: Ölü ve yaralılar var

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, Kabil Askeri Havalimanı’nın dışında meydana gelen patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Kabil Askeri Havalimanı’nın dışında patlama meydana geldi. Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafee Takkur, sabah saatlerinde Kabil’de askeri havalimanının dışında patlama meydana geldiğini ve yaşanan patlamada çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralıların olduğunu belirtti. Takor, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi.