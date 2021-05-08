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Kabil’de okul yakınlarında patlama: 25 ölü, 52 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

Asayiş 08.05.2021, 17:31
Kabil’de okul yakınlarında patlama: 25 ölü, 52 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında yer alan Dasht-e Barchi bölgesindeki Sayed-ul-Shuhada Lisesi yakınlarında patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian yaptığı açıklamada, saat 16.27’de meydana gelen patlama sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Arian, patlamada yaralanan 52 kişinin ise hastanelere kaldırıldığını belirtti.
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