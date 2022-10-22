Kabil’de DEAŞ operasyonu: 6 ölü

Afganistan’ın başkent Kabil’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist öldürüldü, 2 terörist tutuklandı.

Afganistan’ın başkent Kabil’de akşam saatlerinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik farklı noktalarda operasyon gerçekleştirildi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid operasyonun detaylarına ilişkin sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, "Taliban’a bağlı özel birlikler tarafından DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi.

İlk olarak 2 DEAŞ mensubu tutuklandı. Daha sonra DEAŞ’a ait olduğu tespit edilen sığınağa operasyon düzenlendi. Akşam saatlerinde başlatılan operasyonda 6 DEAŞ militanı öldürüldü" ifadelerini kullandı. Operasyonda Taliban’a bağlı özel birlikten 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını belirten Sözcü Mücahid, öldürülen DEAŞ’lı teröristlerin Kabil’deki son terör saldırılarında yer aldığını vurguladı. Mücahid, “Bunlar Wazir Akbar Khan Cami’ye, Dashte Barchi bölgesindeki Kaj Eğitim Merkezi’ne ve diğer bazı sivil yerleşim yerlerinde düzenlenen saldırılara karışan ve istihbarat teşkilatı tarafından tespit edilen kişilerdi" ifadelerini kullandı.

Saldırılarda 60 kişi hayatını kaybetmişti

Kabil’de Kaj Eğitim Merkezine 30 Eylül’de gerçekleştirilen saldırıda çoğu kadın olmak üzere 53 kişi hayatını kaybetmişti. 23 Eylül’de ise daha önce büyükelçilikler ve yabancı güçlerin üslerinden oluşan Yeşil Bölge’ye ev sahipliği yapan Wazir Akbar Khan’da bulunan camide cuma namazı çıkışı düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.