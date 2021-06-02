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Kabil’de çifte saldırı: 10 ölü, 12 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de iki farklı noktada gerçekleştirilen bombalı saldırılar sonucu 10 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Asayiş 02.06.2021, 09:47
Kabil’de çifte saldırı: 10 ölü, 12 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de iki farklı noktada gerçekleştirilen bombalı saldırılar sonucu 10 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de iki minibüs gece saatlerinde bombalı saldırıların hedefi oldu. Kabil Polis Sözcüsü Firdevs Faramarz yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen iki ayrı saldırılarda toplam 10 sivilin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin de yaralandığını bildirdi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Afganistan’da ABD başta olmak üzere yabancı güçlerin ülkeden çekileceğini açıklamasının ardından şiddet olayları giderek artıyor. ABD’nin geri çekilme sürecinin 1 Mayıs’ta resmi olarak başlamasıyla Taliban, ilçe merkezlerine, askeri üslere ve kontrol noktalarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, son haftalarda on binlerce Afgan da yerinden edildi.
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