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Kabataş’ta tramvay kazası: Yaralılar var

Beyoğlu Kabataş’ta tramvay kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri de durdu.

Asayiş 20.12.2022, 14:10
Kabataş’ta tramvay kazası: Yaralılar var

Beyoğlu Kabataş’ta tramvay kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri de durdu.

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