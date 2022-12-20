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Kabataş’ta tramvay kazası: Yaralılar var
Beyoğlu Kabataş’ta tramvay kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri de durdu.
Asayiş 20.12.2022, 14:10
Beyoğlu Kabataş’ta tramvay kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri de durdu.