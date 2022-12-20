Kabataş’ta raydan çıkarak kaza yapan tramvay kaldırıldı

Kabataş’ta raydan çıkarak kaza yapan tramvay, çalışmalar sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada yaralanan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda saat 12.40 sıralarında meydana gelen kazada, Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Kabataş İstasyonu mevkiinde raydan çıkarak direğe çarptı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, tramvayın vatmanı polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tramvay, Kabataş İstasyonuna çekildi

Kazadan 1 buçuk saat sonra, tramvayın kaldırılması için çalışmalara başlandı. İlk olarak, raydan çıkan tramvay vinçle kaldırarak yeniden rayların üzerine oturtuldu. Daha sonra tramvay hareket ettirilerek Kabataş İstasyonuna çekildi. Hat üzerindeki enerji eksikliğinin giderilmesinin ardından tramvayın en yakın bakım istasyonuna götürüleceği öğrenildi.