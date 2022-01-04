JÖAK emrindeki görevli personeller eğitim atışlarına devam ediyor

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) emrinde görev yapan jandarma personelinin eğitim atışları devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı JÖAK emrinde görev yapan jandarma personelinin özel operasyonlara hazırlık kapsamında yaptıkları eğitim atışları devam ediyor.

Personeller bu kapsamda operasyon tüfeği ve tabanca ile taktik atışlar, rüzgargülü, düello, çelik hedeflere çabuk atış ve koridor oda temizleme görevlerine hazırlık atışları gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı ise o anları sosyal medya hesabından aksiyon dolu bir video ile paylaştı.