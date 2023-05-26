JİTEM davasında yargılanan tüm sanıklar beraat etti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma ilamının ardından, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve Mahmut Yıldırım’ın da içerisinde bulunduğu 17 sanığın, 1990’lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen JİTEM davası duruşmasına taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı. Mahkeme başkanı, savcının önceki celse dosyaya sunduğu esas hakkında mütalaaya karşı savunma alacaklarını ifade etti. Maktul yakınlarının avukatları ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için ek süre istedi. Bu talebe mahkeme heyeti, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu sebebiyetiyle ek süre talebini reddetti. Sonrasında mütalaaya karşı savunma yapan avukatlar, yargılamanın yaklaşık 10 yıldır sürdüğünü, bu süre zarfında dosyayı aydınlatacak taleplerinin kabul edilmediğini, bu nedenle adil bir yargılama yapılmadığını aktardı. Bugüne kadar dosya çerçevesinde, 41 hakim ve 16 savcının görev aldığını söyleyen avukatlar, sanıkların duruşma salonuna getirilmeyerek yargılamada esas olan "yüz yüzelik ve alenilik" ilkelerinin yok sayıldığını söyledi. Avukatlar, sanıkların cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçlu olduklarına dair somut bir delilin bulunmadığını söyledi. Duruşmaya verilen 15 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Yargılama aşamasında hayatını kaybeden sanık Ziya Bandırmalıoğlu’nun dosyasının düşürülmesine hükmedilirken, sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Seyfettin Lap, Ayhan Özkan, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Enver Ulu, Yusuf Yüksel, Lokman Külünk, Abbas Semih Sueri, Nurettin Güven, Muhsin Korman’ın ise beraatine karar verildi.