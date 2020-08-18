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Jip, motosiklete çarptı: 1 ölü
ÇORUM’DA BİR JİPİN MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. JİPİN SÜRÜCÜSÜNÜN 16 YAŞINDA BİR ÇOCUK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.
Asayiş 18.08.2020, 02:01
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Çorum’da bir jipin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Jipin sürücüsünün 16 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi.
Kaza, Buharaevler mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Bişkek caddesinde seyir halinde olan E.Y (16) yönetimindeki jip kavşaktan karşı tarafa geçmeye çalışan Mesut A. (36) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Mesut A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, çocuk sürücü gözaltına alındığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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