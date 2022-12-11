Jersey Adası’ndaki patlamada can kaybı 3’e yükseldi

İngiltere’ye bağlı Manş Denizi’nde bulunan Jersey Adası’ndaki bir apartmanda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselirken, kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

İngiltere’nin güneyinde yer alan Manş Adaları’ndan biri olan Jersey Adası’nın başkenti St Helier’deki bir binada dün yerel saatle 04.00’de meydana gelen şiddetli patlamada bilanço ağırlaşıyor. Jersey polisinden Robin Smith olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylüyorum ki 3 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Smith, kayıp olduğu düşünülen çok sayıda kişi için de arama çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Smith, olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada ise, "Pier Road’da bu sabah meydana gelen patlamanın ardından bazı sakinler hala kayıp. Acil servisler olay yerinde çalışıyor. Dairelerin sayısını tam olarak bilmiyorum ama tamamen çökmüş 3 katlı bir binamız var" demişti. Smith, bölgeden tahliye edilen 20-30 kişinin St Helier Belediyesi binasına götürüldüğünü söylemişti.