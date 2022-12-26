Jersey Adası’ndaki patlamada can kaybı 10’a yükseldi

İngiltere’ye bağlı Manş Denizi’nde bulunan Jersey Adası’ndaki bir apartmanda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

İngiltere’nin güneyinde yer alan Manş Adaları’ndan biri olan Jersey Adası’nın başkenti St Helier’deki 3 katlı bir binada 10 Aralık’ta yerel saatle 04.00’de meydana gelen şiddetli patlamada bilanço ağırlaşıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, hastanede tedavisine devam edilen 73 yaşındaki Kathleen McGinness’in hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10’a yükseldiği belirtildi. Jersey Polisi Baş Sorumlusu Robin Smith yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine baş sağlığı diledi.

Patlamanın nedenine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.